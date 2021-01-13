Доехать до Москвы из Чебоксар на машине будет возможно за 6 часов

Такие перспективы открывает строительство трассы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». Реализацию проекта на территории Чувашской Республики обсудили в Шумерлинском районе.

Скоростная автомобильная дорога является частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Участок дороги по республике составит 94 км и затронет 6 районов: Вурнарский, Шумерлинский, Ибресинский, Комсомольский, Канашский, Янтиковский.

На магистрали не будет так называемых второстепенных примыканий и одноуровневых развязок, что позволит развивать скорость до 130 км/час в летний период и 110 км/час – в зимний.

Будет построен мост через реку «Сура», 25 мостовых путепроводов, на протяжении всей дороги установят освещение. До Москвы из Чебоксар жители смогут доезжать за 6-7 часов вместо нынешних 9-10. Заметно разгрузится автодорога М-7.

«Мы рассчитываем на выделение дополнительного финансирования в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вопрос пока остается открытым, так как не решены некоторые организационные вопросы – например, откуда будут привозить песок. Как только мы поймем, из каких карьеров возить инертный материал, будет четкое понимание, сколько километров дороги будут задействованы, и соответственно мы подготовим предложения в Федеральное дорожное агентство и Минтранс России о выделении дополнительных финансов на восстановление этих участков», – комментирует министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

Начало строительства запланировано на май 2021 год. В Ибресинском и Шумерлинском районах уже начался подготовительный период. Планируется, что новая скоростная автомагистраль будет сдана к лету 2024 года.

Ранее мы писали, что строительство высокоскоростной автодороги М-12 даст Чувашии 500 новых рабочих мест.

Источник: чувашинформ.рф.