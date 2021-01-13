В 2021 году в Чувашии начнется реализация программы борьбы с борщевиком

Задача по разработке программы «Борьба с борщевиком» была поставлена Главой Республики Олегом Николаевым в ходе рабочей поездки в Ядринский район.

Масштабы распространения борщевика на территории сельских поселений республики вызывает настороженность. При отсутствии контроля растение не только захватывает площади сельхозугодий, но и угрожает здоровью людей, случаев получения ожогов становится все больше.

«Министерством разработана целевая программа, результатом реализации которой должно стать уничтожение очагов распространения борщевика на территории республики, сегодня идет разработка правил предоставления субсидий», — подчеркнула и.о. министра сельского хозяйства Чувашии Марина Загребаева.

Проведенный мониторинг выявил более 300 га засоренных борщевиком земель. Работа по уничтожению этого сорняка потребует неоднократного применения химического и механического способов обработки пораженных участков.

В районах будут созданы специальные бригады, их обеспечат необходимым оборудованием, защитными костюмами и химикатами. К организации этой работы готовы подключиться специалисты Россельхозцентра.

Задача по разработке программы «Борьба с борщевиком» была поставлена Главой Республики Олегом Николаевым в ходе рабочей поездки в Ядринский район.

Масштабы распространения борщевика на территории сельских поселений республики вызывает настороженность. При отсутствии контроля растение не только захватывает площади сельхозугодий, но и угрожает здоровью людей, случаев получения ожогов становится все больше.

«Министерством разработана целевая программа, результатом реализации которой должно стать уничтожение очагов распространения борщевика на территории республики, сегодня идет разработка правил предоставления субсидий», — подчеркнула и.о. министра сельского хозяйства Чувашии Марина Загребаева.

Проведенный мониторинг выявил более 300 га засоренных борщевиком земель. Работа по уничтожению этого сорняка потребует неоднократного применения химического и механического способов обработки пораженных участков.

В районах будут созданы специальные бригады, их обеспечат необходимым оборудованием, защитными костюмами и химикатами. К организации этой работы готовы подключиться специалисты Россельхозцентра.

Источник: чувашинформ.рф.