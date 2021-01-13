В Чувашии обсудили возможность строительства «школы полного дня» с киностудией и футбольной секцией

Сегодня в Минобразования Чувашии состоялось рабочее совещание, посвященное развитию образовательной инфраструктуры на базе государственно-частного партнерства.

Встреча прошла под руководством первого заместителя министра образования и молодежной политики Алексея Лукшина. В мероприятии также приняли участие представители республиканского Минэкономразвития, администраций городов Чебоксары и Новочебоксарск, Чебоксарского района.

Главной темой стало возможное строительство в Чувашии единого образовательного центра. В нем планируется разместить базовую школу (1-6 классы) и школу старшеклассников (7-11 классы), а также объединить общее и дополнительное образование. К примеру, школьникам будет доступна ранняя профориентация: старшеклассникам предложат 10 предпрофессиональных направлений, которые актуальны для республики. Образовательное учреждение будет работать в формате «школы полного дня», когда после уроков двери учебного заведения открыты для жителей района и учеников других школ.

Ожидается, что в школе будет представлена обширная программа дополнительного образования. Среди возможных кружков и дополнительных уроков – киностудия, футбол, занятия по программированию, развитию креативного мышления, инженерии, био-арту, финансовой грамотности, ораторскому искусству, скульптуре, ТВ-продюсированию и т.д.

Напомним также, что в Чувашии успешно работают «Точки роста» – центры образования гуманитарного и цифрового профилей на базе школ в сельских населенных пунктах и малых городах.

Источник: чувашинформ.рф