В Новочебоксарске продолжают исследовать пробы воздуха

В Новочебоксарске было обнаружено превышение допустимой концентрации хлора от 1,3 до 2 раз. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

Превышение было зафиксировано в пробах, отобранных 12 января по трем адресам: ул. Винокурова, 35, Советская,1, Солнечная,33.

Сегодня утром были взяты повторные пробы. Содержание вредных веществ не превышало гигиенические нормативы.

Ситуация находится на контроле Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура Новочебоксарска по сообщениям о запахе хлора на территории города организовала проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха.

В декабре по материалам Прокуратуры уже было возбуждено уголовное дело.

«Данные об исследованиях атмосферного воздуха 12 января 2021 года, переданные в прокуратуру города Новочебоксарска из Роспотребнадзора, будут направлены в органы полиции для приобщения к материалам ранее возбужденного уголовного дела. В ходе расследования дела запланировано проведение ряда исследований, в том числе с выходом на предполагаемые источники загрязнения», — сообщают в пресс-службе Прокуратуры республики.

Источник: чувашинформ.рф.