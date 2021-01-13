В городе Шумерле поощрят лучших по выполнению антиковидных мер

Такое решение озвучено на заседании рабочей группы городского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Оно состоялось сегодня. Глава администрации Валерий Шигашев сообщил, что таким хозяйствующим субъектам будет объявлена благодарность администрации города и вручены специально разработанные стикеры. Кандидатуры для поощрения в оперштаб представляют руководители мобильных групп, проводящих ежедневные проверки. Первыми благодарность и стикер получат парикмахерская «Мираж» и аптека N 125.
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