Стали известны результаты проб воздуха в Новочебоксарске

Сегодня, 12 января, жители Новочебоксарска начали жаловаться на запах хлора. «Специалисты двух лабораторий проводят замеры воздуха на контрольных точках», — написал в своем официальном Инстаграм-аккаунте глава администрации города Павел Семенов.

На место выехали и сотрудники Государственного комитета по Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В ведомстве разъяснили, что в городе установлен круглосуточный забор проб воздуха. По результатам лабораторных исследований, проводимых ежедневно подразделениями Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике, Межрегионального управления № 59 Федерального медико-биологического агентства России, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ (хлора, годрохлорида, оксида углерода), в том числе взятых утром 12 января, не выявлено.

«Ведется слаженная работа всех ответственных служб и ведомств, осуществляется оперативное реагирование на обращения граждан», — подчеркнул председатель ГКЧС Чувашии Вениамин Петров. Мониторить состояние окружающей среды специалисты продолжат и дальше.

Ситуация в Новочебоксарске находится на контроле Главы Чувашии Олега Николаева.

Запах хлора появляется в городе не впервые. Ранее мы писали, что по факту загрязнения воздуха в Новочебоксарске возбуждено уголовное дело.

Источник: чувашинформ.рф.