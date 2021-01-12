Поздравление Олега Николаева с Днем работника прокуратуры

Уважаемые сотрудники и ветераны
прокуратуры Чувашской Республики!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
В органах прокуратуры служат принципиальные и ответственные специалисты, от которых во многом зависит вера людей в торжество справедливости и главенство закона.
Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни – отстаиваете трудовые, социальные и имущественные права граждан, боретесь с преступностью и коррупцией, повышаете правовую культуру жителей республики.
Благодарю вас за напряженный, добросовестный труд и преданность делу.
Желаю вам профессиональных и личных успехов, счастья, здоровья и благополучия!
Глава Чувашской Республики О. Николаев.
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