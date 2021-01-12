Поздравление Олега Николаева с Днем работника прокуратуры

Уважаемые сотрудники и ветераны

прокуратуры Чувашской Республики!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

В органах прокуратуры служат принципиальные и ответственные специалисты, от которых во многом зависит вера людей в торжество справедливости и главенство закона.

Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни – отстаиваете трудовые, социальные и имущественные права граждан, боретесь с преступностью и коррупцией, повышаете правовую культуру жителей республики.

Благодарю вас за напряженный, добросовестный труд и преданность делу.

Желаю вам профессиональных и личных успехов, счастья, здоровья и благополучия!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.