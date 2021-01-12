Новогоднее чудо для Варвары

Еще одним участником акции «Елка желаний» стал министр промышленности и энергетики Чувашской Республики. Евгений Герасимов приехал с подарками к 6-летней Варваре.

Девочка рассказала, что занимается гимнастикой и любит упражняться на турниках в садике. А ее новогодним желанием стало появление дома спортивной шведской стенки.

Министр промышленности и энергетики Чувашии Евгений Герасимов осуществил мечту девочки и отметил, что главное – верить в чудеса.

Надежда Егорова, мама Варвары, поблагодарила за подарок и пожелала всем исполнения желаний в Новом 2021 году.

Ранее мы сообщали о принявшей участие в акции «Елка желаний» руководителе Госжилинспекции Чувашии Викторе Кочеткове.

Источник: чувашинформ.рф.