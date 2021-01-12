12 Янв

Начальник управления градостроительства Шумерли рассказала об очистке улиц города от снега

12 января на брифинге для местных СМИ заместитель главы администрации — начальник Управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Ксенофонтова отметила хорошую работу МУП «Коммунальник» по очистке от снега городских улиц. В условиях слабой материально-технической базы этого предприятия его работники смогли в праздничные и выходные дни организовать очистку улиц и внутриквартальных проездов, подходов к перекресткам практически круглосуточно. Чаще всего техника выходила на улицы Шумерли ночью

Автор записи: anna

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