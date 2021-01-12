За новогодние праздники в службу скорой помощи поступило более 10,5 тысяч вызовов

Более 10,5 тысяч вызовов приняла республиканская служба скорой помощи за время новогодних праздников, в стационары доставлены 6 тысяч пациентов, сообщает Минздрав Чувашии.

За первую январскую декаду бригады скорой медицинской помощи выезжали на 26 ДТП, также помогли 26 пациентам с острым и повторным инфарктом миокарда, 120 – с инсультом, 14 пострадавшим от переохлаждения и обморожений. Врачи и фельдшеры скорой помощи помогли около 1 тысячи человек, получивших различные травмы.

Период новогодних праздников традиционно добавляет работы медикам экстренной и неотложной помощи. По республике с начала года они выполнили 5812 ЭКГ, сделали 2688 внутривенных и 2662 внутримышечных инъекций, перенесли на носилках 949 пациентов, 790 раз устанавливали кубитальный катетер, наложили 553 повязки, 500 шин для иммобилизации, 6 раз проводили непрямой массаж сердца и 3 дефибрилляции.

Напомним, что по распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Чувашии с прошлого года идет активное обновление автопарка службы скорой медицинской помощи. На сегодняшний день он насчитывает 246 автомобилей, в том числе класса В – 220 автомобилей, класса С (реанимобили) – 26.

Источник: чувашинформ.рф.