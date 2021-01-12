Глава Чувашии поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

«Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, но основополагающей миссией остается защита прав и свобод человека. Это важнейшая задача и большая ответственность», – подчеркнул Олег Николаев в своем выступлении на мероприятии, посвященном празднованию Дня работника прокуратуры РФ 12 января.

Руководитель региона поблагодарил работников прокуратуры за взаимодействие в процессе подготовки нормативных правовых актов, выработки решений, их правовой оценки. Он выразил им слова признательности за добросовестный труд и преданность делу.

Ранее мы сообщали, прокуратура выявиланарушения в декларациях 26 депутатов Чебоксарского городского Собрания.

Источник: чувашинформ.рф