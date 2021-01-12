В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в онкодиспансер поступило лабораторное оборудование

В клинико-диагностическую лабораторию Республиканского клинического онкологического диспансера поступило новое современное оборудование — сообщает Минздрав Чувашии. Автоматизированная система исследования гемостаза, автоматический напольный биохимический анализатор и автоматический анализатор мочи закуплены в рамках реализации программы «Борьба с онкологическим заболеваниями» Национального проекта «Здравоохранение».

Система исследования гемостаза позволит оценить в процессе хирургического лечения риск возникновения кровотечений и тромбозов у пациентов. Система анализа с преаналитической проверкой пробы исключает возможность ошибок в результатах. Широкая панель тестов охватывает максимально возможный перечень исследований для оценки работы системы гемостаза. Встроенная система прокалывания крышек позволяет работать с закрытыми первичными пробирками. А свободный доступ к зонам расположения образцов и реагентов в анализаторе сокращает время получения результата исследования.

Автоматический напольный биохимический анализатор может обрабатывать не менее 200 проб в день. Он надежен и удобен в использовании.

Современный автоматический анализатор мочи с возможностью цитологического анализа позволяет проводить исследования без необходимости пробоподготовки (центрифугирования).

«Новое оборудование позволит проводить более качественные, высокоточные и оперативные исследования. От этого, в свою очередь, зависят правильный диагноз и успешное лечение», — отметила заведующая лабораторией Елена Федотова.

Отметим, что в клинико-диагностической лаборатории онкологического диспансера выполняется полный спектр исследований. Он позволяет не только диагностировать заболевания, но и проводить мониторинг терапии, осуществлять контроль лечения. Ежегодно в лаборатории выполняется около 2 млн лабораторных исследований.

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Источник: чувашинформ.рф.