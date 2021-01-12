В кардиодиспансер поступило оборудование для облегчения дыхания пациентов

Четыре генератора потока воздушно-кислородной смеси со встроенными увлажнителями поступили в отделение анестезиологии-реанимации Республиканского кардиодиспансера.

«Такое оборудование важно для кардиодиспансера, поскольку бронхолегочные заболевания наряду с острой сердечной недостаточностью являются одной из причин осложнений после операций на сердце. После хирургических вмешательств на сердце возможны пневмонии, легочная эмболия. Генератор нормализует дыхание, помогает быстрее восстановиться в послеоперационном периоде», – отметил главный врач РКД Вадим Бабокин.

При использовании прибора у пациентов уменьшается частота дыхания, увеличивается дыхательный объем, нормализуется сердечная деятельность. Также аппарат используется для перевода пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию.

Напомним, с 1 января хирургический корпус Республиканского кардиодиспансера переведен в ковидный режим. Медицинская помощь пациентам по сердечно-сосудистому профилю оказывается круглосуточно, согласно временной маршрутизации. Пациенты с острым коронарным синдромом доставляются в РКД либо в Региональный сосудистый центр (на базе Республиканской клинической больницы). Консультативная поликлиника, а также кардиологический корпус, где расположена поликлиника, продолжают прием пациентов без коронавирусной инфекции. Кардиохирургический корпус временно размещен в кардиологическом корпусе.

Источник: чувашинформ.рф.