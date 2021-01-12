Впервые в поле зрения – доходы семей с детьми

В январе-феврале 2021 года в Чувашии пройдет выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Ведь только у самой семьи можно получить информацию о том, в каких условиях она живет и как распоряжается своими доходами, какие имеет потребности и как организует свою жизнь.

В России в наблюдении примут участие 60 тысяч домохозяйств, в Чувашии – 576. Их адреса отобраны случайным образом. Впервые дополнительно опросят семьи с детьми: по стране – 10 тыс. домохозяйств, в республике – 96.



Для проведения обследования определены 7 городов – Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, Шумерля, Цивильск и Ядрин. Кроме этого, выбраны 10 районов: Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Комсомольский, Моргаушский, Урмарский, Чебоксарский, Цивильский и Ядринский.



Жителей республики опросят специально обученные интервьюеры. Они покажут паспорт, специальное удостоверение, заполнят бланки наблюдения со слов опрашиваемых. От самих респондентов не требуется предъявление документов для подтверждения ответов.

Полученная информация конфиденциальна, разглашению не подлежит и используется для формирования сводных данных. Итоги выборочного наблюдения будут размещены на сайте Росстата и помогут в разработке социально-демографической политики государства.



Чувашстат.