Вопросов больше, чем ответов

Сегодня в Торханах состоялось общественное обсуждение строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» на территории Чувашии.



Как известно, протяженность дороги в нашей республике составит более 90 км. Основным подрядчиком выступит АО «ДСК «АВТОБАН». Дорога пройдет по территориям Шумерлинского, Вурнарского, Ибресинского, Комсомольского, Канашского и Янтиковского районов. Строительство магистрали планируется завершить в 2024 году.



В общественном обсуждении вопроса приняли участие все заинтересованные в строительстве магистрали стороны — представители подрядчика, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, прокуратуры, Управления Россельхознадзора и Росприроднадзора, а также представители общественных советов, главы администраций муниципальных образований, сельских поселений и жители населенных пунктов. Вопросов сегодня прозвучало множество, гораздо больше, чем ответов. Подробности читайте в следующем выпуске газеты «Вперёд».