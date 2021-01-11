Ситуация с африканской чумой свиней находится под контролем

Об этом сообщили сегодня на еженедельном совещании Правительства республики.

Напомним, что недавно было выявлено два случая африканской чумы свиней в дикой природе среди кабанов в охотничьем угодье «Балхаш» Красночетайского района.

«На сегодняшний день развернут комплекс мероприятий по ликвидации заболевания в соответствии с ветеринарными правилами. Проведено комиссионное эпизоотологическое обследование территории, земельного участка, определены границы эпизоотического очага», – рассказал руководитель Госветслужбы Чувашии Константин Викторов.

Вопрос регулирования численности кабана на территории республики находится на постоянном контроле Минприроды Чувашии. «Издано распоряжение о регулировании численности кабана на территории Красночетайского района. До 28 февраля на территории закреплённого охотничьего угодья «Балхаш» к изъятию планируется 10 особей, на территории закреплённого охотничьего угодья «Вишинерское» – 10 особей, на территории закреплённого охотничьего угодья «Красночетайское» – 5 особей», – проинформировал и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев.

В минувшем году Чувашской республиканской ветеринарной лабораторией проведено 3260 мониторинговых исследований на АЧС. Это позволило сохранить в целом по Чувашии «благополучный» статус «без вакцинации» по АЧС.

Источник: чувашинформ.рф.