Пожары и ДТП стали главными причинами бед в новогодние праздники в Чувашии

С 25 декабря по 10 января в республике произошло 66 пожаров в результате которых погибли 15 человек. Основные причины: неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности, устройства и технической эксплуатации печей, дымоходов, электрооборудования.

Фейерверки и петарды привели к ряду несчастных случаев. Травмы различной степени тяжести в праздничные дни получили 3 человека, в том числе два ребенка. Все пострадавшие получили экстренную медицинскую помощь и находятся в удовлетворительном состоянии.

Произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, травмированных 63 человека, погибших 14 человек.

Руководитель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям отметил: «На сегодняшний день в республике сложная ситуация по пожарам. Если в предыдущие годы за январь погибших было 5-8 человек, в этом году за текущее время уже погибли 11 человек. По пожарной безопасности сегодня самое пристальное внимание: еще раз вернуться всем к методическим рекомендациям и неукоснительно их выполнять. С участием всех субъектов профилактической работы организовать и провести профилактические рейды по социально-опасным и неблагополучным семьям, в том числе с несовершеннолетними детьми, взять их на особый контроль, в случае необходимости временно разместить их в учреждениях здравоохранения и социальной защиты».

Ежесуточно в праздники несли дежурство до 500 человек личного состава из числа правоохранительных и надзорных органов, а также пожарно-спасательных частей, а в новогоднюю ночь – более 1,5 тысяч.

Перед Крещением в ведомстве сообщают об усилении дежурства спасателей.

Источник: чувашинформ.рф.