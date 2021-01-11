Минстрой Чувашии продолжает встречи с дольщиками

15 января Минстрой Чувашии проведет первую в этом году встречу с дольщиками проблемных объектов строительства. Она пройдет в Новочебоксарске на объекте по Зеленому бульвару, 3А, застройщиком которого являлось ООО «Фирма Три АсС».

Встреча начнется в 15.00. В ней также примут участие представители республиканского Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, администрации города Новочебоксарска и Прокуратуры Чувашии.

Напомним, вопросы недостроя находятся на контроле Главы Чувашии Олега Николаева. В декабре уже состоялись встречи с дольщиками проблемных объектов позиция 42 по пр. Тракторостроителей, позиция 5 микрорайона «Соляное» и ЖК «Ривьера» в Чебоксарах.

Источник: чувашинформ.рф.