В Чувашии сокращается число заболевших коронавирусом и увеличивается свободный коечный фонд

По данным регионального Минздрава, на сегодняшний день суточный темп прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией составил 0,51%. Тогда как в конце декабря данный показатель приближался к 0,8%. Всего за праздничные дни COVID-19 был выявлен у 983 человек, в том числе у 25 несовершеннолетних.

Как отметил министр здравоохранения Владимир Степанов, наиболее часто коронавирус подтверждался у граждан, приехавших в республику из регионов с неблагополучной эпидобстановкой.

Руководитель ведомства также обратил внимание, что в медицинских организациях увеличился процент свободного коечного фонда. На сегодняшний день в республике для пациентов с коронавирусом развернуто 3095 коек, из них свободны 30,6%.

«В конце года мы вывели из общего состава койки двух санаториев, но при этом резерв у нас остается достаточным», – заметил министр.

Ситуация с коронавирусом в Чувашии остается контролируемой. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции на 11 января в республике составляет 0,92 (РФ – 0,97).

Кроме того, власти Чувашии начинаются готовиться к проведению мероприятий, связанных с христианским праздником Крещения Господня. Они должны пройти с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Источник: чувашинформ.рф