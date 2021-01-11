В республику поступила крупная партия вакцины от COVID-19 для массовой вакцинации

Партия из 2 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» от коронавирусной инфекции COVID-19 поступила на аптечную базу ГУП ЧР «Фармация». Она предназначена для массовой вакцинации населения. Всего в республику поступило 4 242 дозы вакцины.

Все желающие привиться могут обратиться в поликлинику по месту жительства или записаться через единую «горячую линию» по номеру 122.

По данным регионального Минздрава, в Чувашии вакцинировано 812 человек, в том числе 478 сотрудников медорганизаций, 314 сотрудников образовательных, социальных учреждений, волонтеров, из них 82 человека закончили полностью вакцинацию 2 компонентами.

Ранее мы писали, что в республике вакцинация от COVID-19 людей из групп риска продолжаласьи в праздничные дни.

Источник: чувашинформ.рф