Вакцинация от COVID-19 в Чувашии продолжалась и в праздники

Об этом сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов 11 января на еженедельном совещании Правительства республики.

«За эти праздничные дни вакцинировано 225 человек, в числе которых сотрудники медицинских, образовательных и социальных организаций, а также волонтеры», — пояснил руководитель регионального Минздрава.

Напомним, что ранее от новой коронавирусной инфекции уже привились свыше 500 человек.

Все медицинские организации в праздничные дни работали в штатном режиме. Пациентам оказывалась как экстренная, так и неотложная помощь. Продолжали работать центры амбулаторной помощи.

Пациенты, лечащиеся от коронавируса на дому, продолжали получать бесплатные лекарства. Всего с начала пандемии выписано более 17 тысяч рецептов на сумму 24,56 млн. руб. Бесплатные лекарства уже получили 8293 амбулаторных пациентов с COVID-19 и подозрением на него.

Ранее мы писали, что программисты Чувашии разработали мобильное приложение для волонтеров, доставляющих лекарства на дом.

Источник: чувашинформ.рф.