Чувашия пока лидирует в конкурсе среди регионов на право проведения всероссийского блог-тура

Регионы борются за право принять топовых блогеров России, которые будут снимать фильм о самых красивых местах, значимых людях и событиях страны.

Регионы-победители определятся по результатам народного голосования, которое проводит АНО «Россия — страна возможностей».

На данный момент проголосовали свыше 18 тысяч россиян. Пока лидирует Чувашская Республика с 34% голосов. Следом идет Забайкальский край с 30%. Замыкает тройку лидеров Чеченская Республика с 14% голосов.

Народное голосование продлится до 25 января.

Источник: чувашинформ.рф