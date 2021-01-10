Ещё одна возможность увидеть главное новогоднее представление страны

В этом году миллионы жителей России и зарубежья смогли «побывать» на Кремлёвской ёлке – она состоялась в формате телеверсии. 31 декабря новогодний спектакль с Кремлёвской сцены «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» транслировался по телеканалу «Карусель».



Главные герои сказки – Хранитель праздничных традиций и Гаджет – разгадывали тайны Нового года, познакомились с культурой его празднования в разных странах и узнали всё о пятом времени года. Персонажи спектакля совершали увлекательное путешествие с помощью «Времялёта» и посетили Политехнический музей: Древний Рим: Италию в эпоху Возрождения и Петровскую Россию. В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. В этом сезоне Кремлёвской ёлки использованы виртуальные и классические декорации.



Повторно сказку транслировали 7 января. Для тех, кто в силу разных причин не смог насладиться прекрасным и увлекательным представлением 31 декабря и 7 января, его покажут в преддверии Старого Нового года — 13 января в 17.00 по каналу «Карусель».