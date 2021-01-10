В Шумерле состоялся открытый Чемпионат по лыжным гонкам

января на лыжной трассе п.Палан состоялся открытый Чемпионат города Шумерля по лыжным гонкам среди любителей, посвященный памяти воспитанника шумерлинской лыжной школы Александра Тарлыкова.

На торжественном открытии соревнований присутствующих приветствовал начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Андрей Железин, который поблагодарил за активное участие, пожелал успехов и хорошего настроения, а так же поблагодарил Корпорацию «Проект-техника» за оказанную помощь в приобретении для города Шумерля комплекта профессиональных нагрудных стартовых номеров, и депутата Собрания депутатов города Шумерля Леонида Пронина за поддержку в проведении данных соревнований.

За победу в гонке боролись 73 лыжника из Чувашии, Нижегородской области, Нижнего Новгорода, Республики Марий Эл, Мордовии.

Хорошая организация и спортивный азарт способствовали показу высоких результатов.

Мужчины вели борьбу на дистанции 5 км, женщины оспаривали первенство на «тройке».

Лавры первенства оспаривались по одинадцати возрастным группам.

были награждены грамотами и медалями, а победители в каждой возрастной группе – памятными наградами.

Среди шумерлинцев победителями в своих возрастных категориях стали: Владимир Петров, Егор Николаев, Михаил Погорелов; призерами: Иван Лескин, Дмитрий Леонтьев, Надежда Пояндаева, Ольга Пояндаева, Алексей Лескин.

Глава администрации города Валерий Шигашев, подводя итоги, отметил нужность и важность таких соревнований, которые не только выявляют сильнейших спортсменов, но и дают встретить новых друзей, зарядиться позитивным настроением.

Не зря говорят, что спорт объединяет людей!













СПРАВОЧНО

Александр Тарлыков еще со школьной скамьи начал заниматься лыжными гонками и добивался высоких спортивных результатов в этом виде спорта.

Отслужив в армии, Александр продолжал активно тренироваться и выступать на престижных лыжных соревнованиях северного округа России за ОАО «Сургутнефтегаз».

Вернувшись в Чувашию, он продолжил заниматься и выступать на республиканских соревнованиях по лыжным гонкам среди ветеранов. Неоднократно становился победителем и призером кубков и чемпионатов республики по лыжным гонкам среди ветеранов.

Александр Тарлыков был не только отличным лыжником-гонщиком, но и являлся своего рода «локомотивом» лыжного движения в городе.

К сожалению, в ноябре 2013 года, Александр трагически ушел из жизни.

Источник: gshum.cap.ru.