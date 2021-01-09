Чувашия планирует завершить программу по переселению из аварийного жилья досрочно

В Минстрое Чувашии сообщили, что в адрес Фонда содействия реформированию ЖКХ было направлено ходатайство о включении республики в число субъектов, в которых будет осуществляться ускоренная реализация программ переселения граждан из аварийного жилья.

«Мы видим перспективу, что при ускоренном выполнении программы нам будут выделены дополнительные средства на переселение домов. Для этого муниципалитетам необходимо провести актуализацию технического состояния жилого фонда для того, чтобы не было домов, подходящих под определение ветхих, а на бумаге таковыми не являющихся», – пояснил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев.

В республике реализуется программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 года. В рамках программы планируется переселить свыше 770 человек, проживающих в 28 аварийных многоквартирных домах. На сегодняшний день расселены 242 человека из 86 домов.

В программе участвуют 8 муниципальных образований: Аликовский, Порецкий район, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский районы, города Алатырь, Чебоксары и Шумерля.

Напомним, на недавней пресс-конференции Глава Чувашии Олег Николаев заявил, неучтенное аварийное жилье в республике, признанное таковым после 1 января 2017 года, также будет включено в программы переселения.

Источник: чувашинформ.рф