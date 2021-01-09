Зимние каникулы школьников из-за коронавируса продлеваться не будут

Зимние каникулы для школьников и студентов продлеваться на будут, сообщил в своем инстаграм-канале Олег Николаев. Таким образом, уже 11 января учащиеся могут вернуться за парты.

5 января на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Чувашии Надежда Луговская заявила, что активных очагов в образовательных учреждениях нет.

Напомним, что 24 ноября на удаленное обучениеотправили школьников 9-11 классов Чебоксар и Новочебоксарска, а также студентов республики. Через две недели школьники вернулись за парты. С 14 декабря на очное обучение перешли студенты ссузов.

Источник: chv.aif.ru