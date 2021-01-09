В 2021 году дорогу «Алатырь – Ахматово – Ардатов» отремонтируют по новой технологии

Будет применён современный метод устройства слоев дорожной одежды из асфальтобетона — сообщает Минтранс Чувашии. Благодаря использованию новой технологии увеличится срок службы и прочности дорожного полотна.

Дорога «Алатырь – Ахматово – Ардатов» будет капитально отремонтирована а рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее протяженность составляет 7 километров. Будут также обустроены пешеходные дорожки.

«Дорога давно нуждалась в ремонте. Ранее здесь проводился ямочный ремонт, но покрытие уже не соответствовало нормативным требованиям, а проезжая часть была изношена. На капитальный ремонт дороги направлено более 270 миллионов рублей из республиканского бюджета. Работы на объекте подрядчик должен завершить к 1 ноября 2021 года», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

Источник: чувашинформ.рф