Агентство по поддержке МСП Чувашии в 2020 году выдало займов более чем на 1 млрд рублей

В течение 2020 года помощью Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса Чувашии воспользовались 422 предпринимателя. Они получили 481 микрозаймов на общую сумму более 1 млрд рублей.

В Агентство по поддержке малого и среднего предпринимательства Чувашии в течение 2020 года обратились 422 субъекта МСП. По их заявкам структура заключила 481 договор на выдачу микрозаймов, общая сумма которых превысила 1 млрд рублей. Стоит отметить, что в условиях пандемии срок рассмотрения заявлений о выдаче микрокредитов был сокращен до одного дня, а коэффициент покрытия залогового обеспечения снизился в два раза.

Напомним, в сентябре прошлого года Чувашская Республика получила 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из федерального бюджета. К деньгам из госказны регион добавил собственные 10 млн рублей. Эти средства были распределены между гарантийным фондом Чувашии и Агентством по поддержке субъектов МСП. В частности, Агентству досталось 555 млн рублей. Оставшиеся 454,5 млн ушли в Гарантийный фонд для обеспечения гарантийных обязательств предпринимателей по кредитам в коммерческих банках.

К сожалению, даже при поддержке Агентства и Фонда удержаться на плаву удалось не всем, кто когда-то решился на ведение собственного дела. В течение 2020 года в регионе прекратили осуществление хозяйственной деятельности более 5200 бизнесменов, большая часть из которых (4966) — индивидуальные предприниматели. Также пришлось объявить о прекращении работы и 300 юридическим лицам. В то же время в республике зарегистрировалось 805 новых юрлиц и 4031 ИП.

При этом, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов заявил, что в ближайшие три года в республике собираются серьезно увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечить условия для уверенного роста малого предпринимательства. «Для этого в регионе запущены федеральные проекты для самозанятых и социального предпринимательства», – пояснил он.

Источник: chv.versia.ru.