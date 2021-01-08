12 апреля предложили сделать выходным днем в России

Летчик-космонавт, герой России, депутат Госдумы Елена Серова не поддержала идею фракции «Коммунисты России» сделать 12 апреля Днем национальной гордости, однако предложила сделать его выходным.

«Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один», – пояснила депутат. «И это повод для особой гордости. У меня встречное предложение – сделать 12 апреля выходным днем, так же как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа», – цитирует ее РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2021 году россиян ожидает целых 30 праздничных дней. Самые долгие каникулы придутся на январь, когда граждане страны будут отдыхать с 1 по 10 число. В феврале из-за Дня защитника Отечества рабочая неделя сократится до трех дней, выходные будут с 21 по 23 февраля.

Ранее президент Владимир Путин одобрил идею сделать 31 декабря выходным. Он заявлял, что осуществить это на федеральном уровне пока нельзя, однако в каждом регионе могут принять решение отдельно. В связи с этим российский лидер призвал субъекты РФ объявить последний день уходящего года нерабочим.

Источник: profil.ru