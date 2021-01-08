Сферу ЖКХ Чувашии ожидает глобальная модернизация

По инициативе Главы республики Олега Николаева в 2021 году значительные суммы из бюджета будут направлены на обновление изношенной жилищно-коммунальной инфраструктуры.

«В 2020 году в Новочебоксарске была произведена замена тепловых сетей. На данные цели было направлено свыше 79 млн рублей. В 2021 году на те же цели будет направлено еще почти 59 млн рублей. Кроме того, на замену тепловых сетей города Новочебоксарска привлекается более 35 млн рублей внебюджетных инвестиций», – рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев.

Также на 2021 год в республиканской казне предусмотрено 61,75 млн рублей на разработку проектов по модернизации систем теплоснабжения (котельных и тепловых сетей) Алатыря, Шумерли и села Красные Четаи. Разработанные проекты позволят в 2021 – 2023 годах получить средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в объеме 900 млн рублей.

В 2021 году на проектирование и строительство систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах региона из республиканского бюджета выделено 756,6 млн рублей.

Также в следующем году начнется реализация крупного проекта строительства групповых водоводов Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов оценочной стоимостью более 1800 млн рублей. Он позволит обеспечить питьевой водой надлежащего качества более 48 тысяч жителей. На его проектирование и строительство в 2021 – 2023 годах планируется направить 1690 млн рублей.

Напомним, Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу в ближайшее время кардинально модернизировать систему жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах республики.

Источник: чувашинформ.рф