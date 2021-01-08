 К реконструкции улицы Гражданской подрядчики приступят уже в феврале

На эти цели предусмотрено свыше 980 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Победителем аукциона на выполнение работ стало ПАО «ДОРИСС».

С февраля 2021 года по ноябрь 2022 года подрядчик должен будет выполнить следующие работы:

1 этап – реконструкция участка автомобильной дороги от кольца по ул. Гражданской до ул. Социалистической;

2 этап – реконструкция кольца по ул. Гражданской с его переустройством в перекресток со светофорным регулированием.

До укладки асфальта подрядчику предстоит выполнить большой объем работ по переустройству и защите инженерных коммуникаций – сетей электроснабжения, контактных линий, сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплосетей.

«Ширина проезжей части будет увеличена до четырех полос движения для транспорта. Планируется обустройство тротуаров по обеим сторонам дороги», — поясняет руководитель Минтранса Чувашии Владимир Осипов.

В результате реконструкции транспортной артерии жители микрорайона получат тротуары достаточной ширины для обустройства велодорожек, также будут обустроены съезды у пешеходных переходов для маломобильных групп населения.

«Для юго-западного района это важное событие. За 4 года реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтированы дороги по улицам Энтузиастов, Чернышевского, Эльменя, Миттова, Грасиса, Яноушека, Социалистической. Теперь при поддержке руководителя региона Олега Николаева стало возможным приступить к реконструкции главной магистрали – улице Гражданской. В результате ожидаем улучшение дорожной ситуации для всех участников движения, повышение качества жизни в микрорайоне, — отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Источник: чувашинформ.рф