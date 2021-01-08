 В рамках акции «Ёлка желаний» сбылась мечта 5-летнего Коли

Мечты сбываются – в этом убедился пятилетний Николай. В гости к нему приехал руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков, чтобы вручить развивающую игру.

Новогодний подарок Коля загадал в рамках акции «Елка желаний».

Руководитель Госжилинспекции поздравил Колю и его родителей с Новым годом и Рождеством, пожелал им крепкого здоровья, удачи и добра.

«В такой светлый праздник должны исполняться самые заветные желания детей, а взрослые должны сделать все, чтобы на лицах малышей сияли только счастливые улыбки», — отметил Виктор Кочетков.

Источник: чувашинформ.рф