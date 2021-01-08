Воспитанники отделения адаптивной физкультуры сыграли с депутатами



8 января в отделении адаптивной физкультуры ЦДТ прошла встреча воспитанников с депутатами городского Собрания и Валерием Шигашевым, под чьим патронажем много лет существовал дартс-клуб «Универсал». Гости пришли не с пустыми руками – принесли сладкие призы и подарки для чаепития, а ветераны данного направления спорта Евгений Павлов и Сергей Легошин подарили новую мишень для дартса.

В этом году традиционный рождественский турнир по настольным играм пришлось проводить в малом формате. В каждом виде игр (джакколо, новус, шаффлборд и дартс) принимали участие воспитанники младшего и среднего школьного возраста, а старшие были помощниками главного судьи Евгения Павлова. Каждый спортсмен выбрал себе соперника из числа гостей.

Малое количество участников рождественского турнира компенсировалось эмоциями и соревновательным духом. Не только сами дети, но и взрослые поддались азарту в новых для них играх. И некоторые даже добились определенных успехов. Так, в игре джакколо депутаты Мария Дроздова и Елена Голованова набрали очки, достаточные для того чтобы стать призерами. В итоге места на пьедестале почета распределились таким образом: 1-е место – А. Миронов и Т. Тарасов, 2-е место – Е. Голованова и Н. Галёс, 3-у место – А. Павлова и М. Дроздова.

В шаффлборде тройку призеров составили Д. Белоусова, Д. Фомин и Д. Мясников. Диплом был вручён и впервые участвовавшему в соревновании М. Кузнецову за старание. В дартсе (игра на набор очков) на пьедестал почета взошли К. Хапко, В. Быкова, А. Никифоров и депутат горсобрания Д. Попков. В новусе (морском бильярде) наиболее острая борьба развернулась между двумя игроками и победителя выявило финальное сражение. Им стал И. Хайдуков, его сопернику Е. Мухину вручен диплом за второе место.

Стоит сказать, что в декабре 2020 года направлению спорта для инвалидов в Шумерле исполнилось 20 лет. За это время чемпионами России и Чувашии стали несколько воспитанников, а десятки ребят с нарушениями здоровья приобрели в отделении друзей, наставников, помощников и поверили в собственные силы.

Н. Игнатьева.















