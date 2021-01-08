Вальщица леса из Чувашии рассказала всей стране, почему выбрала «мужскую» профессию лесоруба

С 1 января 2021 года вступил в силу приказМинтруда России, согласно которому женщины получают доступ к нескольким сотням профессий, ранее считавшимися мужскими.

Этой теме были посвящены съёмки сюжета для программы Первого канала «Доброе утро», которые прошли на территории Ибресинского лесничества.

Главной героиней съемок стала Галина Житова — единственная в Чувашии женщина-лесоруб. Она валит лес уже два года. Новую для себя профессию Галина освоила в 2018 году, получив специализированное образование и удостоверение.

«Всю жизнь папа у меня был лесорубом. С детства заложилось. Видела, как папа это делает», — объяснила выбор профессии Галина Житова.

Ежегодно она участвует во всероссийских и республиканских чемпионатах среди вальщиков леса, где порой является единственной участницей среди мужчин-лесорубов. При этом уверенно занимает призовые места.

Сюжет в эфире Первого канала планируют показать 11 января в программе «Доброе утро».

Ранее мы писали, что в Чувашию могут приехать топовые блогеры со всей России.

Источник: чувашинформ.рф