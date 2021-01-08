Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса Чувашии выдало за прошлый год свыше 1 млрд рублей микрозаймов

Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса Чувашской Республики в 2020 году заключило 481 договор микрозайма с 422 субъектами малого и среднего предпринимательства общей суммой более 1 млрд рублей — сообщает региональный Минэкономразвития.

В период пандемии принимались новые финансовые меры поддержки бизнеса. Среди них — сокращение срока рассмотрения заявки на получение микрозайма до 1 дня и снижение коэффициента покрытия залогового обеспечения при выдаче микрозаймов в 2 раза.

«В ближайшие 3 года необходимо серьезно нарастить количество компаний-субъектов МСП, а также обеспечить акселерацию малого бизнеса. Для этого в регионе запущены федеральные проекты для самозанятых и социального предпринимательства», – подчеркнул министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

Ранее мы писали, что Глава Чувашии Олег Николаев анонсировал новые направления поддержки малого и среднего бизнеса.

Источник: чувашинформ.рф