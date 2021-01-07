Чувашская продукция представлена на Alibaba

Для выхода на иностранные рынки соответствующую сертификацию продукции получили три предприятия, а для восьми субъектов МСП были проведены маркетинговые исследования при помощи Центра экспортной поддержки — сообщают в Минэкономразвития Чувашии.

Самая востребованная услуга Центра экспортной поддержки (ЦЭП)– поиск партнеров за границей, ее получили 26 организаций. Два субъекта малого и среднего бизнеса уже заявили о себе на международных электронных торговых площадках Fordaq и Alibaba. При содействии ЦЭП они разместили свою продукцию на этих платформах.

Кроме того, предприниматели республики смогли принять участие в десяти семинарах по экспортной тематике.

Ранее мы писали, что по итогам 2020 года 55 компаний из Чувашии вышли на экспорт.

Источник: чувашинформ.рф