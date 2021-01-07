Строительство скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань» обсудят в Шумерлинском районе

Инициатором обсуждения проекта выступает Общественная палата Чувашии. 12 января в культурно-оздоровительный центр села Торханы Шумерлинского района приглашаются все заинтересованные в строительстве магистрали стороны.

Будут обсуждены вопросы, решение которых находится в компетенции органов исполнительной власти, Управления Росприроднадзора, прокуратуры, администраций муниципалитетов. Свои вопросы смогут задать местные жители.

Магистраль М-12 является важнейшим звеном международного транспортного коридора «Запад – Восток». В Чувашии скоростная автомобильная дорога пройдет по Шумерлинскому, Вурнарскому, Ибресинскому, Комсомольскому, Канашскому и Янтиковскому районам.

Протяженность объекта по республике составит более 90 км. Основной подрядчик — АО «ДСК «АВТОБАН».

Строительство магистрали планируется завершить в 2024 году.

Источник: чувашинформ.рф