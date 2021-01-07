Гори, звезда, всегда гори

Сегодня в Шумерле состоялся традиционный, в этот раз юбилейный, фестиваль «Рождественская звезда», в котором приняли участие представители церкви, руководство города, учащиеся воскресной школы при храме преподобного Серафима Саровского и все желающие.

С Рождеством Христовым шумерлинцев поздравили глава города Сергей Яргунин, настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Владимир Ильин и начальник отдела культуры Екатерина Николаева. Они отметили значимость этого праздника, пожелали успехов всем выступающим и поблагодарили тех, чьими усилиями было организовано это мероприятие.

Учащиеся воскресной школы порадовали зрителей разносторонним творчеством — и песнями, и сценками, и душевными стихами. В фойе Дворца культуры была организована выставка рождественских поделок, в которой наряду с работами воспитанников воскресной школы было представлено и творчество обучающихся Шумерлинской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ. Участники фестиваля разошлись по домам с дипломами и с массой положительных эмоций.

Т. Александрова.