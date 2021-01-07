В 2021 году завершится проектирование третьего транспортного полукольца от ул. Б. Хмельницкого до ул. Энтузиастов

Предварительная стоимость работ составит 5,5 миллиардов рублей, протяженность объекта составит 2,2 километра. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет направлено обращение в Министерство транспорта Российской Федерации о выделении средств федерального бюджета на реализацию данного проекта.

Строительство третьего транспортного полукольца поддержал Президент Владимир Путин на встрече с Главой Чувашии Олегом Николаевым.

Также в приоритете министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии на этот год — ремонт и строительство дорог в пределах Чебоксарской агломерации и на региональной сети.

Общий объем средств Дорожного фонда на 2021 год составляет 4 721,2 миллионов рублей. Планируется отремонтировать порядка 400 километров автодорог. Также будет построено порядка 8 километров сетей наружного освещения.

«В прошлом году мы установили 27 камер фотовидеофиксации и 1 АПВГК. Столько же планируется внедрить и в текущем. Одна из новых статей расходов – внедрение интеллектуальных транспортных систем. Это принципиально важно для обеспечения безопасности на дорогах. Мы со своей стороны готовы сделать для этого все возможное», – говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

Определилась подрядная организация по проектированию и строительству участка автодороги федерального значения М-12 «Москва – Нижний – Новгород — Казань». Данный проект обеспечит инвестиции как в республику, так и в дорожную отрасль.

Источник: чувашинформ.рф