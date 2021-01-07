В Шумерле проходит юбилейный фестиваль «Рождественская звезда»

В эти минуты в ДК «Восход» проходит десятый, юбилейный, фестиваль «Рождественская звезда». В нем принимают участие руководство города, священнослужители, учащиеся воскресных школ и все желающие. Праздник проходит с соблюдением всех мер безопасности. Предлагаем вашему вниманию поздравления настоятеля храма преподобного Серафима Саровского протоиерея Владимира Ильина и главы города Сергея Яргунина.