В Шумерле проходит юбилейный фестиваль «Рождественская звезда»

В эти минуты в ДК «Восход» проходит десятый, юбилейный, фестиваль «Рождественская звезда». В нем принимают участие руководство города, священнослужители, учащиеся воскресных школ и все желающие. Праздник проходит с соблюдением всех мер безопасности. Предлагаем вашему вниманию поздравления настоятеля храма преподобного Серафима Саровского протоиерея Владимира Ильина и главы города Сергея Яргунина.
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