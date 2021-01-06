Рождественское ночное богослужение – в прямом эфире

В ночь с 6 на 7 января 2021 года христиане празднуют Рождество Христово.

В этом году из-за пандемии коронавируса посещение храмов решено ограничить в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.

Прямую трансляцию богослужения можно будет увидеть в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, а также в группе «Православная Чувашия» в социальной сети «ВКонтакте».

Начало трансляции — 6 января в 22:00. Завершится эфир 7 января в 02:00.

Рождественскую службу во Введенском кафедральном соборе совершит митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий.

Накануне он обратился ко всем верующим с просьбой соблюдать в храмах масочный режим.

Источник: чувашинформ.рф