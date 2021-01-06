06 Янв

Рождественский сочельник: что можно и что нельзя делать 6 января

Канун Рождества — самое волшебное время в жизни любого верующего человека. Семьи собираются, чтобы встретить этот радостный праздник вместе. Мы расскажем про самые известные приметы и традиции в Рождественский сочельник, которым следовали наши предки.
История народных примет в Рождественский сочельник
В Сочельник принято готовиться к Рождеству, духовно и физически. Верующие стремятся очистить помыслы, чтобы встретить праздник в лучшем расположении духа, а также готовят стол, за который вечером 6 января садятся все члены семьи. Этот день наполнен множеством ритуалов разной степени суеверия, возникших на Руси давным-давно. Многим из них мы продолжаем следовать по сей день.
Что можно делать в Рождественский сочельник
Вот главные рекомендации, которые подскажут, что можно делать накануне Рождества:

  • Собраться всей семьей на праздничный ужин. Рождество принято встречать в кругу друзей и близких. На столе должно быть 12 блюд — по количеству апостолов. Непременно должно быть сочиво — каша из крупы, орехов и сухофруктов.
  • Высматривать первую звезду. Перед ужином всей семьей выходили во двор, чтобы встретить первую зажегшуюся на небосводе звезду — считалось, что она являлась отблеском Вифлеемской и вестником скорого рождения Христа.
  • Поставить в доме елку. Украшенное дерево — один из атрибутов рождественского дня. Верхушку елки украшали звездой, которая символизировала Вифлеемскую.
  • Посетить церковь. В Сочельник после трапезы верующие отправлялись на праздничную службу, чтобы встретить Рождество в храме.
  • Колядовать. Хотя праздничные колядки пришли к нам из времен дохристианских, церковь их не возбраняет. Юноши и девушки в старину ходили по домам, пели песни, прославляющие Христа, а хозяева, открывшие колядующим двери, были обязаны их угостить. В некоторых регионах России эта традиция до сих пор в ходу.
    Что нельзя делать в Рождественский сочельник
    Гласные и негласные запреты, которым принято следовать в Сочельник:
  • Принимать пищу до заката. 6 января — последний и самый строгий день Филипповского поста. Накануне Рождества верующие воздерживаются от еды в течение всего дня, до тех пор, пока на небе не загорится первая звезда. Только после этого семья садится за стол.
  • Носить темные одежды. Встречать Рождество в черном — дурная примета. В этот день принято облачаться в светлую новую и чистую одежду.
  • Ругаться и ссориться. Не следует громко выяснять отношения в столь радостный праздник.
  • Заниматься домашними делами. В Сочельник дома должно быть чисто, но подготовиться следует заранее — 6 и 7 января уборку, стирку, шитье и прочие бытовые дела лучше отложить. Единственное исключение — подготовка блюд к праздничному столу.
  • Гадать. У Русской православной церкви насчет гаданий мнение вполне определенное — всякие подобные ритуалы от лукавого, и их проведение в любое время, а особенно накануне Рождества — тяжкий грех для верующего человека.
  • Отказывать в гостеприимстве. В Сочельник принято привечать всех, даже незваных гостей. Верили, кто не откроет двери своего дома для путника и не угостит его, не будет счастлив весь год.
    Погодные приметы
    Народные приметы погоды, характерные для 6 января, подскажут, чего ждать от будущего года:
    Ясный день — к богатому урожаю летом.
    Метель в Сочельник значит, что меда в этом году будет много.
    Оттепель 6 января — урожая огурцов и проса летом не жди.
    Видны черные тропинки на снегу — хорошо уродится греча.
    Выпал снег — жди в этом году хороших вестей.
    Популярные вопросы и ответы
    Можно ли есть мясо в Сочельник?
    6 января — последний день поста, поэтому во время вечерней трапезы на столе не должно стоять блюд, приготовленных из продуктов животного происхождения. Употреблять в пищу мясо можно будет в рождественский день.
    Можно ли пить воду в Сочельник, если придерживаешься традиции и не принимаешь пищу до восхода первой звезды?
    Да, воду пить можно и нужно — обезвоживать себя нет причины.
    Что ждет ребенка, родившегося в Сочельник?
    По поверьям, малыш, родившийся в Сочельник или на Рождество, будет любимцем судьбы, у которого все в жизни сложится хорошо.
    Источник: www.kp.ru.

Автор записи: tanya

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