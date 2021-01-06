Рождественский сочельник: что можно и что нельзя делать 6 января

Канун Рождества — самое волшебное время в жизни любого верующего человека. Семьи собираются, чтобы встретить этот радостный праздник вместе. Мы расскажем про самые известные приметы и традиции в Рождественский сочельник, которым следовали наши предки.

История народных примет в Рождественский сочельник

В Сочельник принято готовиться к Рождеству, духовно и физически. Верующие стремятся очистить помыслы, чтобы встретить праздник в лучшем расположении духа, а также готовят стол, за который вечером 6 января садятся все члены семьи. Этот день наполнен множеством ритуалов разной степени суеверия, возникших на Руси давным-давно. Многим из них мы продолжаем следовать по сей день.

Что можно делать в Рождественский сочельник

Вот главные рекомендации, которые подскажут, что можно делать накануне Рождества:

Собраться всей семьей на праздничный ужин. Рождество принято встречать в кругу друзей и близких. На столе должно быть 12 блюд — по количеству апостолов. Непременно должно быть сочиво — каша из крупы, орехов и сухофруктов.

Высматривать первую звезду. Перед ужином всей семьей выходили во двор, чтобы встретить первую зажегшуюся на небосводе звезду — считалось, что она являлась отблеском Вифлеемской и вестником скорого рождения Христа.

Поставить в доме елку. Украшенное дерево — один из атрибутов рождественского дня. Верхушку елки украшали звездой, которая символизировала Вифлеемскую.

Посетить церковь. В Сочельник после трапезы верующие отправлялись на праздничную службу, чтобы встретить Рождество в храме.

Колядовать. Хотя праздничные колядки пришли к нам из времен дохристианских, церковь их не возбраняет. Юноши и девушки в старину ходили по домам, пели песни, прославляющие Христа, а хозяева, открывшие колядующим двери, были обязаны их угостить. В некоторых регионах России эта традиция до сих пор в ходу.

Что нельзя делать в Рождественский сочельник

Гласные и негласные запреты, которым принято следовать в Сочельник:

Принимать пищу до заката. 6 января — последний и самый строгий день Филипповского поста. Накануне Рождества верующие воздерживаются от еды в течение всего дня, до тех пор, пока на небе не загорится первая звезда. Только после этого семья садится за стол.

Носить темные одежды. Встречать Рождество в черном — дурная примета. В этот день принято облачаться в светлую новую и чистую одежду.

Ругаться и ссориться. Не следует громко выяснять отношения в столь радостный праздник.

Заниматься домашними делами. В Сочельник дома должно быть чисто, но подготовиться следует заранее — 6 и 7 января уборку, стирку, шитье и прочие бытовые дела лучше отложить. Единственное исключение — подготовка блюд к праздничному столу.

Гадать. У Русской православной церкви насчет гаданий мнение вполне определенное — всякие подобные ритуалы от лукавого, и их проведение в любое время, а особенно накануне Рождества — тяжкий грех для верующего человека.

Отказывать в гостеприимстве. В Сочельник принято привечать всех, даже незваных гостей. Верили, кто не откроет двери своего дома для путника и не угостит его, не будет счастлив весь год.

Погодные приметы

Народные приметы погоды, характерные для 6 января, подскажут, чего ждать от будущего года:

Ясный день — к богатому урожаю летом.

Метель в Сочельник значит, что меда в этом году будет много.

Оттепель 6 января — урожая огурцов и проса летом не жди.

Видны черные тропинки на снегу — хорошо уродится греча.

Выпал снег — жди в этом году хороших вестей.

Популярные вопросы и ответы

Можно ли есть мясо в Сочельник?

6 января — последний день поста, поэтому во время вечерней трапезы на столе не должно стоять блюд, приготовленных из продуктов животного происхождения. Употреблять в пищу мясо можно будет в рождественский день.

Можно ли пить воду в Сочельник, если придерживаешься традиции и не принимаешь пищу до восхода первой звезды?

Да, воду пить можно и нужно — обезвоживать себя нет причины.

Что ждет ребенка, родившегося в Сочельник?

По поверьям, малыш, родившийся в Сочельник или на Рождество, будет любимцем судьбы, у которого все в жизни сложится хорошо.

Источник: www.kp.ru.