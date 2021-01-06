Рождество — чудесный праздник, несущий веру в лучшее, любовь к людям и жизни, к ее вечному обновлению. Уже более 2000 лет христианами всего мира 7 января празднуется Рождество Иисуса Христа. В канун православного события в детском библиотечном театре «Улыбка веры» состоялся День православного праздника.

Руководитель театра Елена Каширина совместно с волонтером — учителем начальных классов школы № 2 Еленой Бакаевой рассказала начинающим театралам об истории праздника и древней стране Иудее. Ребята познакомились с писанием евангелиста Матфея, согласно которому младенец Христос родился в пещере в городе Вифлееме и с большим вниманием прослушали рассказ Ангела об истории рождения спасителя.

Во второй части мероприятия библиотекарь городской детской библиотеки-филиала № 1 им. С.Я. Маршакла Ирина Зубрилина предложила детям интеллектуальную программу «Праздник света и добра». Вместе со взрослыми ребята пели песни и колядки, читали стихи, играли в игры.

Интересный мастер-класс по изготовлению рождественских снежинок не оставил равнодушным никого из присутствовавших. Снежинка — главный атрибут зимней сказки и прекрасное изящное украшение не только елки, но и интерьера в целом. Не бывает двух одинаковых снежинок .В этом дети убедились, рассмотрев фотографии, которые были сделаны с помощью макросъемки. Организаторы познакомили присутствовавших с различными техниками изготовления снежинок из бумаги. Это квилинг, оригами и киригами. В дружеской атмосфере ребята создавали свои неповторимые творения.

Все участники православного события получили большое удовольствие, заряд бодрости и прекрасного рождественского настроения! В заключение детям были вручены небольшие подарки и сувениры.

Е. Каширина.