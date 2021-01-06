В хоккей играют настоящие мужчины

Сегодня, 6 января, в хоккейной коробке стадиона «Труд» состоялась календарная игра Чемпионата и первенства Чувашской Республики среди любительских команд дивизиона «Сельский». В этот раз здесь встретились команды ХК «Химик» (Вурнары) и ХК «Шумерля».

В первые минуты матча шумерлинцам удалось захватить инициативу в свои руки и забить гол в ворота противника. Ну, а дальше они заставили поволноваться своих немногочисленных в нынешних условиях болельщиков. Игра закончилась со счетом 7:2 в пользу вурнарцев.

Следует отметить, что выездные матчи первенства республики способствуют популяризации хоккея на местах и привлечению в этот по-настоящему мужской вид спорта детей и подростков.

Т. Александрова.