Повтор Кремлёвской ёлки на канале «Карусель» 7 января в 19.30

В этом году сложная эпидемиологическая обстановка внесла коррективы даже в главное новогоднее событие России – в Кремлёвскую ёлку. Спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» прошёл в Кремлёвском дворце без зрителей. Однако организаторы нашли прекрасную альтернативу традиционному проведению мероприятия — 31 декабря на телеканале «Карусель» миллионы людей по всей России и за её пределами смогли «оказаться» в Кремлёвском дворце и насладиться добрым новогодним спектаклем у себя дома, в кругу семьи.



Главные герои сказки – Хранитель праздничных традиций и Гаджет – разгадывали тайны Нового года, познакомились с культурой его празднования в разных странах и узнали всё о пятом времени года. Персонажи спектакля совершали увлекательное путешествие с помощью «Времялёта» и посетили Политехнический музей: Древний Рим: Италию в эпоху Возрождения и Петровскую Россию. В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. В этом сезоне Кремлёвской ёлки использованы виртуальные и классические декорации.



Для тех, кто 31 декабря был занят другими новогодними хлопотами и не смог увидеть представление, его покажут повторно 7 января в 19.30 и 13 января в 17.00 по телеканалу «Карусель».