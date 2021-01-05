От коронавируса в Чувашии привиты свыше 500 человек

В республике продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

5 января на заседании оперштаба министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов сообщил, что сейчас вакцинированы 577 человек. Из них 429 человек – сотрудники медицинских организаций, 148 – сотрудники образовательных и социальных организаций, а также волонтеры.

«Это все категории, которые определены приказом Минздрава России к вакцинации в первоочередном порядке», – заметил министр.

Напомним, в декабре в Чувашскую Республику поступила вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-ВАК». Вакцина направлена в 11 медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии. Прививка от COVID-19 проводится на добровольной основе и бесплатно.

Ранее мы писали, что массовая прививочная кампания населения республики против COVID-19 предполагается по мере увеличения поставок вакцин.

Чувашинформ.рф