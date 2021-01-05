05 Янв

Новогодние выходные, праздников пора!

Счастливы родители, рада детвора, 

Праздник новогодний, Лыжи и коньки,

Обещают радость зимние деньки.

      В праздничные дни  предоставляется возможность для более активного время препровождения, чтобы отдых ребенка был полезным, здоровым и безопасным.       Новогодние  выходные  призваны  содействовать оздоровлению детей и предупреждению утомляемости. Такой отдых детям необходим, ведь жизнь детей в новогодние дни должна быть совершенно не такой, как в другое время, — немного загадочной, насыщенной необычным, сказочным, удивительным, но в то же время, дети должны приобретать определённые знания. Новогодние выходные предусматривают разные виды игр и максимальное пребывание на свежем воздухе.

       Воспитанники  старшей группы «Дружные ребята» МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка»  весело и с пользой для здоровья проводят новогодние выходные. Сразу в первый день января  семья Поляковых посетила стадион «Труд».  В эти новогодние выходные самым увлекательным занятием для детей стало  катание   на санках, ватрушках, коньках.  И родители, и дети  получили массу  положительных эмоций и заряд бодрости, здоровья!

   Новогодние праздники  становятся  для детей незабываемым временем  радости и удовольствия.

Паксеева В.А., воспитатель

Автор записи: anna

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