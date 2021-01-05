Новогодние выходные, праздников пора!

Счастливы родители, рада детвора,

Праздник новогодний, Лыжи и коньки,

Обещают радость зимние деньки.

В праздничные дни предоставляется возможность для более активного время препровождения, чтобы отдых ребенка был полезным, здоровым и безопасным. Новогодние выходные призваны содействовать оздоровлению детей и предупреждению утомляемости. Такой отдых детям необходим, ведь жизнь детей в новогодние дни должна быть совершенно не такой, как в другое время, — немного загадочной, насыщенной необычным, сказочным, удивительным, но в то же время, дети должны приобретать определённые знания. Новогодние выходные предусматривают разные виды игр и максимальное пребывание на свежем воздухе.

Воспитанники старшей группы «Дружные ребята» МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» весело и с пользой для здоровья проводят новогодние выходные. Сразу в первый день января семья Поляковых посетила стадион «Труд». В эти новогодние выходные самым увлекательным занятием для детей стало катание на санках, ватрушках, коньках. И родители, и дети получили массу положительных эмоций и заряд бодрости, здоровья!

Новогодние праздники становятся для детей незабываемым временем радости и удовольствия.

Паксеева В.А., воспитатель