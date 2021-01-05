Митрополит Савватий обратился к православным с просьбой соблюдать в храмах масочный режим

Видеообращение опубликовано на официальной странице митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия в Инстаграм.

Владыка напоминает о том, что рождественская служба во Введенском Соборе начнется 6 января в 22 часа и будет транслироваться в эфире Национального телевидения Чувашии.

«Дорогие братья и сестры, я прошу вас соблюдать все меры предосторожности — использовать средства индивидуальной защиты для того, чтобы сохранить здоровье себе и вашим ближним. Не подвергайте себя и друг друга опасности», — обратился к православным Чувашии митрополит Савватий.

Кроме трансляции на телевидении, богослужение можно будет посмотреть и на страничке митрополита в Инстаграм, а также в паблике «Православная Чувашия» ВКонтакте.

Напомним, что 5 января на заседании оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор озвучил рекомендации по проведению праздников Рождества и Крещения.