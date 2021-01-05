Марафон чудес продолжается: Владимир Осипов исполнил желания двух детей

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов присоединился к благотворительной Всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Одним из первых в ней принял участие Глава Чувашии Олег Николаев, его поддержали члены регионального правительства и руководители ведомств.

6-летняя чебоксарка Таня растет в дружной многодетной семье. Она очень любит рисовать, но необходимых принадлежностей для творчества у нее не было. Сегодня ее маленькая мечта осуществилась – ей подарили долгожданный мольберт и набор для рисования.

«Большое спасибо! Я хочу всем пожелать исполнения желаний в новом году и верить в чудеса. Если сильно захотеть, они обязательно случается», – поблагодарила мама Татьяны Анастасия.

Также Владимир Осипов исполнил мечту маленькой Лизы, загадавшей кукольный дом для своих игрушек.

Руководитель ведомства поздравил девочек и их семьи с Новым годом, пожелал здоровья, добра, радости и успехов в учебе.

Как мы писали ранее, мечту 12-летнего Максима исполнил первый вице-премьер – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Чувашинформ.рф