В Шумерле прошел открытый Чемпионат города по волейболу

5 января, в универсальном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» проходили игры открытого Чемпионата города Шумерли по волейболу среди любительских команд – «Кубок главы администрации – 2021». В этом сезоне в соревнованиях приняли участие четыре команды: «ШЗСА», «КАФ», «СОШ № 3» и «Шумерлинский район».

В этот день волейболисты смогли опробовать новое покрытие спортзала. В рамках укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений спорта за счет республиканского и муниципального бюджетов в ушедшем году здесь был произведен текущий ремонт полов с полной заменой старой конструкции и с укладкой современного спортивного покрытия.

Первые два матча игрового дня команды оспаривали выход в финальную часть соревнований. В полуфинальных играх состязались команда третьей школы с командой ШЗСА, Шумерлинского района — с КАФ. В итоге в игре за третье место на площадке встретились команды третьей школы и Шумерлинского района. Победу одержали представители района, тем самым завоевав бронзу соревнований.

За первое место развернулась серьезная и упорная борьба между командами КАФ и ШЗСА. Победу одержали волейболисты Комбината автофургонов и стали обладателями Кубка главы администрации по волейболу 2021 года. Команда ШЗСА заняла достойное второе место.

На закрытии соревнований начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Андрей Железин поблагодарил и поздравил всех участников соревнований с завершением увлекательного и интереснейшего турнира и вручил переходящий Кубок главы администрации города Шумерли по волейболу команде КАФ. Победители и призеры были награждены грамотами и ценными призами. Также были отмечены грамотами и памятными призами и игроки в номинациях. «Лучшим игроком» был признан Семён Адров (КАФ). «Самым возрастным игроком» стал Владимир Осипов (Шумерлинский район), «Самым юным игроком» — Анатолий Ермишин (СОШ №3).



Справочно:

Обладатели Кубка главы администрации города Шумерли по волейболу:

2008 г. – ОАО «Шумерлинский мясокомбинат»;

2009 г. – ОАО «Комбинат автомобильных фургонов»;

2010 г. – ОАО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей»;

2011 г. – ООО «Универсал».

2012 г. – ОАО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей».

2014 г. (за 2013 г.) – ООО «Универсал»

2014 г.- ОАО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей»

2015 г. – ООО «Универсал»

2016 – 2017 г. – АО «ШЗСА»

2018 г. – АО «КАФ»

2019 г. – АО «КАФ»

2020 г. – АО «КАФ»

2021 г. — АО «КАФ».

Марина Ветликова.